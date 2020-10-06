Ruhani'den yaptırımlara uyan ülkelere "ABD'nin insanlık karşıtı eylemlerine ortak olmayın" çağrısı

ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımları nedeniyle merkez bankalarında kendilerine ait paraların bloke edildiği ülkelere çağrıda bulunarak, ABD'nin "insanlık karşıtı" eylemlerine ortak olmamalarını istedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran'ın başkenti Tahran'da yapılan Ekonomi Koordinasyon Merkezi toplantısında konuşan Ruhani, ABD yaptırımları ve ülkesinin ekonomik durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere yetkilendirdiği hükümet organlarının söz konusu paralara ulaşmak için çabaladığını belirten Ruhani, bloke kararı bulunan ülkeler için "İran halkı, yaptırımlara istemeden uymak zorunda kalan ülkelerden, ABD'nin insanlık karşıtı eylemlerine ortak olmasını beklemiyor." ifadelerini kullandı.

Yaptırımların ülke ekonomisine verdiği zararı 1980-1988 yılları arasındaki Irak-İran savaşı ile karşılaştıran Ruhani, "Nasıl ki Irak savaşının kesin sonuçları savaşın sona ermesinden yıllar sonra ortaya çıktıysa, İran'a dayatılan ekonomik savaşın halka etkisi de gelecekte daha net hale gelecektir." dedi.

Ruhani, konuşmasında bahsettiği ülkelerle ilgili daha fazla bilgi paylaşmadı.



Cumhurbaşkanı Ruhani, 26 Eylül'de yaptığı açıklamada ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle en az 150 milyar dolar zarar gördüklerini söylemişti.

- Ülke dışındaki paralara ABD engeli



Tahran yönetimi, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülke dışındaki bankalarda bulunan döviz kaynaklarını ülkeye getiremiyor.



İran, mart ayında Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 5 milyar dolar kredi talep etmiş ancak ABD'nin baskıları nedeniyle söz konusu kredi İran'a verilmemişti.























