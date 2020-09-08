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Siyaset Ruhani'den Türkiye açıklaması
Siyaset

Ruhani'den Türkiye açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye ile ülkesinin daha güçlü ilişkilere sahip olması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 18:10:00 -
Ruhani'den Türkiye açıklaması

6. Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle video konferans yoluyla düzenlendi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, video konferans yoluyla toplantıya katıldı. Bir konuşma gerçekleştiren Ruhani, İran ile Türkiye ilişkilerine değindi.

Koronavirüs salgınından dolayı toplantının Tahran’da yapılamadığını hatırlatan Ruhani, bu neden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ruhani, kısa zaman içinde salgının son bulmasıyla Türkiye heyetini Tahran’da ağırlamak istediğini söyledi.

Türkiye ile İran arasındaki ilişkinin tarihi olduğunu ve hiçbir olumsuz gelişmenin bu ilişkiye zarar vermediğini savunan Ruhani, “İki ülke ilişkileri bölgesel barış, istikrar, karşılıklı saygı ve ortak kültürel ve tarihi bağlar üzerine kuruldu” diye konuştu.

Türkiye ile İran sınırlarının her zaman dostluk ve barış halinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgedeki iki güç olan Ankara ve Tahran’ın kurulan tuzaklara ancak iyi ilişkilerle göğüs gerebileceğinin altını çizdi.

Ayrıca Ruhani, toplantıda alınacak kararların iki ülke için faydalı ve yapıcı olacağını belirtti.

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