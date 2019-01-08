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Ruh sağlığı yasası nedir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında “Hakların, sınırların ve yetkilerin açık ve net şekilde belirlendiği bir toplumsal sözleşmeye yani ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de bu alanda bir boşluk hakimdir. Ruh sağlığı yasasının bu yıl içerisinde TBMM'den çıkarılmasını temenni ediyorum.” Açıklamasıyla gündeme gelen ruh salığı yasasını merak ediyor?

08 Ocak 2019 Salı 11:29
Ruh sağlığı yasası nedir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında “Hakların, sınırların ve yetkilerin açık ve net şekilde belirlendiği bir toplumsal sözleşmeye yani ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de bu alanda bir boşluk hakimdir. Ruh sağlığı yasasının bu yıl içerisinde TBMM'den çıkarılmasını temenni ediyorum.” Açıklamasıyla gündeme gelen ruh salığı yasasını merak ediyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe görüşmeleri ve yeni yıl nedeniyle verilen aranın ardından, 2019 yılının ilk grup toplantısında konuştu. Bahçeli konuşmasında ruh sağlığı yasasına ilişkin şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın maddi ve manevi zorluklarının yanında ruhsal olarak sorun yaşadıklarını görüyoruz. Ağırlaşan problemlerin farkındayız. Hakların, sınırların ve yetkilerin açık ve net şekilde belirlendiği bir toplumsal sözleşmeye yani ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de bu alanda bir boşluk hakimdir. Ruh sağlığı yasasının bu yıl içerisinde TBMM'den çıkarılmasını temenni ediyorum. Bu konuda bir kanun teklifi hazırlayan genel başkan yardımcımızı tebrik ediyorum. Genç akademisyen Ceren Damar evladımız hunharca katledilmiştir. Ünivesitede yaşanmıştır ve akademik hayatımız saldırıya uğramıştır. Kanlı saldırılarda hayatını kaybeden bütün mazlumların ailerine başsağlığı diliyorum.” 

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 11:29
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  2. bahçeli Ruh sağlığı yasası

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