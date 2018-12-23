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Rugan ayakkabı bakımında pratik yöntem

Rugan ayakkabı bakımı nasıl olmalı? İşte rugan ayakkabı bakımıyla ilgili pratik yöntemler…

23 Aralık 2018 Pazar 15:27
Rugan ayakkabı bakımında pratik yöntem

RUGAN AYAKKABI NASIL YAPIL YAPILMALI?

Derinin bir çeşidi olan rugan, şık görüntüsüyle giymesi çok keyifli, ancak bakımı zor bir deridir. Sizlere rugan ayakkabınızı nasıl saklamanız ve bakmanız konusunda bilgiler vereceğiz.

Rugan ayakkabılarınızı nemli bir bezle temizleyebilirsiniz. Nemli bez, ayakkabının üzerindeki toz ve çamuru temizler ve rugan ayakkabınızın parlak tabakasına zarar vermez. 

Size vereceğimiz bir başka öneri de, rugan ayakkabı temizliğinde limon suyu kullanmak. Rugandan yapılmış ürünlerin üzerinde yağmurdan  ve benzeri sebeplerden  oluşan lekelere limon sürebilirsiniz. Temizleme işleminin ardından ayakkabınızı yine nemli bezle silmeyi unutmayın. 

Rugan ayakkabının en zor tarafı kolay kırılması ve kırılan bölümlerin, parlaklıktan dolayı deri ayakkabıya göre daha fazla görünmesi.

Ayakkabınızın, ilk alındığı günkü görünmesini istiyorsanız, ayakkabınızı hergün giymeyin. Mutlaka dinlendirin. Ayakkabınızı giydikten sonra mutlaka kalıp içine koyun ve öyle kaldırın. 

Bütün bunlara ragmen ayakkabınızda kırılmalar varsa, size önerimiz vazelin kullanmanız. Yumuşak bir bez yardımıyla vazelini rugan ayakkabıya  yavaşça sürün, hem deri parlaklığını geri kazandırıyor, besleniyor ve hem de kırılması gecikiriyor… 

 

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Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 15:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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