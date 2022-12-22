Ruble dolar karşısında sekiz ayın en düşük seviyesine geriledi

Yaptırımların neden olduğu ihracattaki düşüş ve ithalatın aktif toparlanmasıyla önceki aylardaki kazanımlarını silen Rus Rublesi, Moskova Borsası'nda ABD doları karşısında yaklaşık sekiz ayın en düşük seviyesine geriledi.

Rus para birimi üst üste dokuzuncu işlem seansında değer kaybetti. Ruble, erken işlemlerde dolar karşısında 72 rubleye geriledi ve dolar karşısında 29 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Ruble ayrıca euro karşısında 77'nin biraz altında işlem görüyor ve bu da Nisan sonundan bu yana en düşük orana karşılık geliyor. Bununla birlikte, verilere göre rublenin yıl içindeki dinamikleri olumlu olmaya devam ediyor. Ruble, Ocak ayında olduğundan hala yüzde 4 daha yüksek işlem görüyor.