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Aktüel Ruanda soykırımının sorumlularından Edouard Karemera öldü
Aktüel

Ruanda soykırımının sorumlularından Edouard Karemera öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-02 15:55:43 -
Ruanda soykırımının sorumlularından Edouard Karemera öldü

DAKAR (AA) - Ruanda'da 1994'te Tutsiler ile ılımlı Hutuların katledilmesinde yönetici rol oynayan ve ömür boyu hapse mahkum edilen dönemin geçici hükümetinin İçişleri Bakanı Edouard Karemera, Senegal'de hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan ve mahkumun avukatlarına dayandırılan haberlere göre, 69 yaşındaki Karemera, pazartesi günü doğal nedenlerle başkent Dakar yakınlarındaki Sebikotane cezaevinde yaşamını yitirdi.

Tanzanya'nın Arusha kentinde Birleşmiş Milletler nezdinde kurulan Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTR) tarafından yargılanan Karemera, 1994'te Tutsiler ile ılımlı Hutuların katledilmesinde yönetici rol oynadığı gerekçesiyle 2011'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Karemera, soykırımda rolleri olduğu gerekçesiyle yargılanan ve aralarında kendisi gibi ömür boyu hapse mahkum edilen Mathieu Ngirumpatse'nin de olduğu 3 kişiyle, 2017 Aralık'ta Senegal'in başkenti Dakar yakınlarındaki Sebikotane cezaevine nakledilmişti.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.


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