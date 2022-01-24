RTÜK’ün kestiği cezalar Özel’i rahatsız etti!

YENİ AKİT ANKARA



RTÜK tarafından Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın konuk olduğu TELE1'in Demokrasi Arenası’na 5 hafta program durdurma ve yüzde 5 para cezası, FOX TV Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli'nin açıklamaları nedeniyle de FOX TV'ye de yüzde 3 para cezası verilmesine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’i rahatsız etti.

Cumhurbaşkanına hakaret suçunun yürürlükten kaldırılması için CHP tarafından yapılan çalışmada da imzası bulunan Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “RTÜK'ün ipe sapa gelmez gerekçelerle verdiği cezaların tek amacı basına ayar vermek, sesini kısmak. Tek sesli bir medya düzenine alternatif olarak tüm siyasi partilere olabildiğince yer vererek işlerini yapan @tele1comtr'e ve @FOXhaber'e verilen cezaları kabul etmiyoruz” dedi.