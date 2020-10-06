RTÜK'ten kurul üyelerinin yurt dışı harcırahlarına ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), Kurul Başkan ve üyelerinin yurt dışı görevleriyle alakalı harcırahların en yüksek devlet memuru baz alınarak hesaplandığı belirtilerek, "RTÜK'ü hedef alan sözde haberlerde Anayasa Mahkemesinin Üst Kurul aleyhinde karar aldığı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Bilakis AYM kararı, RTÜK üyelerinin lehinedir." değerlendirmesi yapıldı.

Üst Kurul, bazı basın ve yayın organlarında, kesinleşmemiş Sayıştay raporlarına dayanılarak yapılan ve RTÜK Başkanı ile üyelerinin yurt dışı görevlendirmelerinde aldığı yolluklara ilişkin haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"RTÜK ne kanun tanıdı ne AYM kararı: 450 bin liralık fazla ödeme" başlıklı haberlerin, vatandaşları yanıltmaya yönelik gerçek dışı iftiralar olduğu belirtilen açıklamada, "Bir süredir maksatlı olarak Üst Kurul'umuza karşı yürütülen bir kampanyanın parçası olarak değerlendirdiğimiz bahse konu haberler, RTÜK'ün tüzel kişiliğini, RTÜK Başkanı ve üyelerini yıpratmaya ve itibarsızlaştırmaya yöneliktir." ifadesine yer verildi.

RTÜK'ün dünyada emsalleri arasında kabul görerek pek çok uluslararası organizasyonda görev aldığına işaret edilen açıklamada, Üst Kurul'un bazı uluslararası organizasyonların resmi sekretaryasını bizzat yürüttüğü, bazı programların da yönetiminde yer aldığı aktarıldı. Açıklamada, bu görevlerin yürütülebilmesi için yurt dışı yayıncılık toplantılarına katılımın zorunlu olduğu bildirildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle alınan karar gereği yaklaşık 1 yıldır yurt dışı görevlerinin durdurulduğu, vazifelerin uzaktan erişim yöntemiyle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, "RTÜK Başkanı ve üyelerinin yurt dışı görevlendirmeleri seyahat amaçlı değil, üstlendiği görevlerin gereğidir. RTÜK, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil etmektedir. Söz konusu haberlerde Üst Kurul üyelerimizin yurt dışı görevleriyle alakalı gerçeği yansıtmayan bilgiler yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

RTÜK Başkanı ve üyelerinin devlet içindeki konumlarının ilgili hukuki metinlerde açıkça tanımlandığına, RTÜK üyelerinin durumlarının 703 sayılı KHK'de düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, Üst Kurul üyelerine en yüksek devlet memuru için belirlenen her türlü ödemeler dahil mali haklar tutarında aylık ücret ödendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"RTÜK üyeleri en yüksek devlet memurunun özlük haklarına sahiptir ve özlük haklarıyla ilgili her türlü işlem bu statüye göre yapılmaktadır. Bu kapsamda RTÜK Başkanı ve üyelerinin yurt dışı görevleriyle alakalı harcırahları en yüksek devlet memuru baz alınarak hesaplanmaktadır. Ayrıca RTÜK'ü hedef alan sözde haberlerde Anayasa Mahkemesinin Üst Kurul aleyhinde karar aldığı bilgisi de gerçeği yansıtmamaktadır. Bilakis AYM kararı, RTÜK üyelerinin lehinedir. Haberlerde, Sayıştay kararı kesinmiş gibi gösterilmektedir. Oysaki ilgili rapora konu değerlendirmeler ve itiraz süreçleri devam etmektedir."







