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RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!

RTÜK, Kanal D’de yayınlanan "Koca Koca Yalanlar" isimli erkeklerin eşlerini aldatmalarının normal bir davranış olarak gösterildiği rezil dizi gerekçesiyle Kanal D'ye idari para cezası uyguladı. Ancak vatandaş her gün bir yenisi eklenen TV ekranlarındaki bu tür rezalet yayınlara karşı yetkililerin daha katı cezalar uygulamasını bekliyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:59
RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre,  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ün dün gerçekleştirilen toplantısında aile yapısını olumsuz etkileyen ve sağlık beyanıyla ürün satışı gerçekleştirilen yayınlar ele alındı.

Üst Kurul, bu kapsamda, pazartesi günleri ekrana gelen "Koca Koca Yalanlar" isimli dizide, erkeklerin eşlerini aldatmalarının normal bir davranış olarak ekranlara yansıtıldığını saptadı. Dizide yer alan söz konusu sahne ve diyalogların Türk aile yapısını ve toplumsal değerleri zedelediğini değerlendiren Üst Kurul, dizinin yayınlandığı Kanal D'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SAĞLIK BEYANIYLA ÜRÜN SATIŞINA 10 GÜN YAYIN DURDURMA

RTÜK, Yeni Sinema TV ve Kanal S'de sağlık beyanıyla ürün satışının yapıldığını belirleyerek, her iki kanala da 10'ar gün geçici yayın durdurma müeyyidesi uyguladı. 

Ayrıca her iki kanala günlük tele-alışveriş süresi olan bir saatlik süreyi aşmaları ve yayınlarda tele-alışveriş kapağı ile tele-alışveriş giriş çıkış logosu kullanmamaları nedeniyle de idari para cezası kesildi.

"ARKADAŞ BULMA" YAYINI VE KÜFÜRLÜ İFADELERE AĞIR CEZA

Anadolu TV'de tanışmaya ve arkadaş bulmaya aracılık eden akar bant yayınlarının yapıldığı belirlendi. Kanala, bu yayınları sebebiyle aylık brüt gelirinin yüzde 5'i oranında idari para cezası ile 5 kez program durdurma cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Yayınladığı "Kolpaçino" isimli filmde argo ve küfürlü ifadeler ile genel ahlaka aykırı hareketlere yer verilmesi sebebiyle Doğu TV'ye de RTÜK'ten aynı cezalar verildi.

RTÜK, ayrıca AS TV'ye ise yayımlanan bir klip nedeniyle cezai yaptırım uyguladı. "Secrets" isimli bir şarkının klibinde "Homoseksüel nitelikte erotik dans figürlerine yer verildiği, söz konusu klibin çocukların ve gençlerin izleyebileceği saatte yayınlandığı ve bu durumun çocukları ve gençleri olumsuz etkileyebileceği" değerlendirmesini yapan Üst Kurul, kanala idari para cezası uyguladı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 11:59
  1. koca koca yalanlar
  2. Kanal D
  3. RTÜK

YORUM YAZ

  • hsyn2802hsyn280219 dk önce
    Türkiyede yayınlanmaması gereken bir dizi. Ayrıca bunun gibi çok diziler var.
  • hsyn2802hsyn280219 dk önce
    Türkiyede yayınlanmaması gereken bir dizi. Ayrıca bunun gibi çok diziler var.
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