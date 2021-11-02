RTÜK'ten gündüz kuşağındaki ahlaksızlıklar için ilk hamle! 'Aile içi mahremiyeti yıkan...
RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi yayımlandı. Buna göre; gündüz kuşağı programları başta olmak üzere, toplum ahlak yapısına aykırı yayın içeriklerinin kaldırılması önerildi.
Yeniakit.com.tr
RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı" düzenledi. Çalıştayın sonuç bildirgesi, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından yayınlandı.
Gündüz kuşağı programları için ilk hamle!
Sonuç bildirgesinde toplum ahlak yapısını tehdit eden gündüz kuşağı programlarına dikkat çekildi. Bildirgede, "Gündüz kuşağında aile içi yaşantıların toplumun göz önüne serilmesi sonucunda aile içi mahremiyeti yıkan, aile kurumunu itibarsızlaştıran ve toplumsal değerleri erozyona uğratan yapımlara yer verilmemesi" önerildi.
"Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı"nda alınan öneri kararları şu şekilde: