RTÜK'ten gündüz kuşağındaki ahlaksızlıklar için ilk hamle! 'Aile içi mahremiyeti yıkan...

RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi yayımlandı. Buna göre; gündüz kuşağı programları başta olmak üzere, toplum ahlak yapısına aykırı yayın içeriklerinin kaldırılması önerildi.