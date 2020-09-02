  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel RTÜK, Türkçe Telaffuz Sözlüğü'nü erişime açtı
Aktüel

RTÜK, Türkçe Telaffuz Sözlüğü'nü erişime açtı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 16:33:53 -
RTÜK, Türkçe Telaffuz Sözlüğü'nü erişime açtı

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Türkçe Telaffuz Sözlüğü"nü okuyucuların kullanımı için erişime sundu.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul, Türkçe’nin doğru, güzel ve anlaşılır kullanılması için çalışmalar yürütüyor.

Konuya ilişkin çalıştay düzenleyen RTÜK, daha önce bastırdığı telaffuz sözlüğünü de yeniledi. Üst Kurul, Dr. Serhat Demirel imzalı "Türkçe Telaffuz Sözlüğü"nü Türkçe’nin doğru ve güzel kullanılması amacıyla yayıncıların kullanımı için erişime açtı.

Türk dili konusundaki önemli çalışmalarıyla bilinen akademisyen Demirel’in imzasını taşıyan 667 sayfalık çalışma, başta yayıncılar olmak üzere isteyen herkes için Üst Kurulun internet sitesine yüklendi.

Türkçe Telaffuz Sözlüğü'nün ön sözünü ise RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kaleme aldı. Şahin, "Dilimiz kimliğimizdir" başlıklı yazısında, dünyanın en zengin dillerinden Türkçe’nin bilhassa radyo ve televizyonlarda doğru kullanılması gerektiğini vurguladı.

Şahin, yazısında, Türkçe'nin en güzel konuşulduğu yayınların hayata geçirilerek, izleyici ve dinleyicilere örnek olunmasını tavsiye etti.

Sözlüğe, "https://www.rtuk.gov.tr/assets/Icerik/BilgiMerkezi/TeleffuzSozlugu/telaffuz-sozlugu-serhat-demirel.pdf" adresinden ulaşılabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması
Gündem

Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye'nin uçak gemisi ihtiyacına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yaycı, "Uçak gemisine sahip olduğ..
Yunanistan’ın elini kolunu bağlayacak S-400 gerçeği!
Siyaset

Yunanistan’ın elini kolunu bağlayacak S-400 gerçeği!

Yunanistan’ın imza attığı provokasyonlar nedeniyle tansiyon giderek yükselirken, olası bir savaş durumunda S-400 Hava Savunma Sistemlerinin ..
Başkan Erdoğan ile Mansur Yavaş arasında önemli görüşme
Gündem

Başkan Erdoğan ile Mansur Yavaş arasında önemli görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı