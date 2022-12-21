RTÜK terör propagandasını affetmedi! Halk TV'ye ceza kesildi

PKK/YPG'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesinde gerçekleştirdiği roket saldırısında 1'i çocuk 3 vatandaşımız şehit olurken, hain saldırıda örgütü aklayıcı ifadeler kullanılan Halk TV'ye RTÜK tarafından program durdurma cezası verildi.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen Karkamış saldırısıyla ilgili sarf ettiği sözler cezasız kalmadı. Terör örgütü PKK'nın bu saldırıyı Pençe Kılıç Hareketı'na misilleme olarak gerçekleştiridğini söyleyen Arslan, "Durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi" demişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan’ın sarf ettiği sözleri, 6112 sayılı Yasaya aykırı bularak yayıncı kanala idari para cezası ve 3 kez program durdurma cezası verdi.

"Örgütü haklı gösterdi"

Halk TV’de yayınlanan "Medya Mahallesi" programına ilişkin hazırlanan üç ayrı raporu müzakere eden RTÜK, Ayşenur Arslan’ın Karkamış’ta gerçekleştirilen hain terör eylemine ilişkin olarak yaptığı yorumları inceledi. Üst Kurul, programda terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteren, terörün korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte yayın yapıldığını tespit etti.

Üst Kurul, Halk TV'de yayınlanan "Medya Mahallesi" isimli programın diğer bölümlerinde ise, terör örgütünün İstanbul ve Diyarbakır’daki alçak saldırıları yorumlayan sunucu Arslan’ın, açıklamalarıyla seçimlerle terör eylemlerini bağdaştırma gayreti içinde bulunduğunu değerlendirdi. Toplantıda yayınlardaki yorumların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almadığına hükmedilerek Halk TV hakkında idari para cezası ve 3 kez program durdurma yaptırımı uygulanmasına karar verildi.

TELE 1'in iftirasına ceza

RTÜK, Tele1 TV’de yayınlanan "Açıkça" isimli programda sunucu Gökmen Karadağ’ın hayali söylemlerini, Türkiye’de siyasi iktidarın terör örgütlerinin önünü açtığı ve bunun güvenlik birimleri tarafından organize edildiği iddialarını değerlendirdi.

Sözlerin eleştiri sınırları ötesinde kişi ve kurumlara "iftira" niteliğinde olduğunu kararlaştıran Üst Kurul, kanala idari para cezası yaptırımı uyguladı.

RTÜK, aynı kanalın "18 Dakika" adlı programında da sunucu Merdan Yanardağ’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan hakaret söylemlerini de cezasız bırakmadı.

Fox'a 'hakaret' cezası

Üst Kurul, FOX TV’de yayınlanan "İlker Karagöz ile Çalar Saat" programında TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan hakaret içeren sözlerinin eleştiri sınırlarının ötesinde olduğuna karar vererek yayıncı kanalı idari para cezasına çarptırdı.