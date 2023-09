RTÜK ile Aile Bakanlığı arasında ailenin korunmasına ilişkin protokol!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlenen etkinlikteki konuşmasında ailenin önemini anlattı.

"İnsanın ilk varlığı bedeninde hayat bulur, bu hayatı ailesi kuşatır, aile birliğini de evi korur. Dolayısıyla insanın bedeni gibi ailesi ve evi de onun mahremidir." diyen Bakan Göktaş, "Evimiz ve ailemizle birlikte tüm hayatımızı kuşatan dijital ağlar müthiş bir kolaylık sağlamıştır. Bu kolaylık kimi zaman birtakım aşırılıklara kapı aralamış ve özel hayatı gözetlenmeye açık hale getirmiştir. Tam olarak bu noktada kişilik sınırlarının aşıldığına ve mahremiyet ihlaline dikkat çekmek gerekmektedir. Bedenimizin biyolojik varlığımızı koruduğu gibi, mahremiyet bilincimiz de manevi değerlerimizi ve kişilik haklarımızı korur. Bu bilinç, insan ilişkilerimizi ve toplumsal düzenimizi belirleyen çok özel sınırlar koyar. Başka bir deyişle bizi kendi var oluş alanlarımızda özgür kılar" ifadelerini kullandı.

Protokolün detaylarına değinen Göktaş, "Bakanlığımız ve RTÜK iş birliğinde dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım atıyoruz. Sadece bu alanda değil, bakanlığımızın tüm çalışma alanlarında RTÜK’ün bugüne kadar var olan desteğini gitgide arttırmasını sağlayacak bir protokol imzalıyoruz. Bu protokol, ailenin korunması ve güçlendirilmesinde kısa, orta ve uzun vadeli faaliyetleri kapsayacak beş yıllık bir faaliyet planı ve takvimini de ayrıca içeriyor." dedi.

Anne ve babaları uyardı!

"Bugün sizlerle paylaştığımız ‘Gözünden Sakındığını Dijitalden Sakın’ farkındalık çalışması ile de özellikle anne-babalara seslenmek istiyoruz." diyerek anne ve babalara uyarıda bulunan Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çağımızda en büyük güç bilgidir. Fakat sosyal medya kanallarına aktardığımız kişisel bilgilerimiz, bize karşı kullanılan güçlü silahlara dönüşebilir. Mahremiyet kavramının beden bütünlüğü, aile birliğinin ötesinde görsel temsilleri de kapsadığına dikkat çekmek ve önemli bir toplumsal ihtiyaç haline gelmiştir. İşte bu farkındalık çalışması bu ihtiyacın karşılanması için hazırlanmıştır. Amacımız, her şeyden önce ailemizin göz bebeği olan çocuklarımızı olası bütün zararlardan korumaktır. Sevgili anne babalar, çocuklarınız her şeyden önce sizin için çok kıymetliler, biliyoruz. Ancak onların görsellerini kullanmanın onları birer meta haline getirme olabileceğini unutmamalıyız. Tabii ki onlarla gurur duymalısınız ancak bu onların her anını sürekli paylaşarak sosyal medyada bir beğenme arzusunun devam etmesine sebep olmamalı. Bu noktada hep beraber daha dikkatli olmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz.

