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Gündem RTÜK ceza kesti mahkeme bozdu: Eşcinsellik ahlaksızlık değildir!
Gündem

RTÜK ceza kesti mahkeme bozdu: Eşcinsellik ahlaksızlık değildir!

RTÜK, Fox Life kanalındaki dizinin eşcinsel sahnesi sebebi ile kanala 5 gün süre ile yayın durdurma cezası verdi. Cezayı değerlendiren Ankara 1. İdare Mahkemesi ise, 'Eşcinsellik ahlaksızlık değildir' diyerek kararın iptaline hükmetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 22:55:00 -
RTÜK ceza kesti mahkeme bozdu: Eşcinsellik ahlaksızlık değildir!

 Yeniakit.com.tr 

RTÜK tarafından yayın ilkelerine aykırı programlara verilen cezalar idare mahkemeleri tarafından iptal edilmeye devam ediyor. Son olarak Fox Life televizyonundaki eşcinsel sahneye kesilen ceza, Ankara 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Eşcinsel rezalet RTÜK'e takıldı

Fox Life'taki bir dizide, eşcinsel iki kadın arasındaki sapkın ilişki, Prime Time kuşağında ekranlara yansıtıldı. RTÜK'ün ceza kestiği ilgili sahnede, iki kadın arasında "Sen ne istiyorsan ben de istiyorum. Seni hep destekleyeceğimi biliyorsun tatlım." şeklindeki diyalogtan sonra, öpüşme sahnesi yer aldı. RTÜK, eşcinsel ahlaksızlığın yer aldığı yayın sebebi ile, Fox Life'ın 5 gün süre ile yayın durdurmasına hükmetti.

Sapkınlık Ankara İdare Mahkemesi'nden destek buldu!

Yapımcı şirketin başvurusunu inceleyen Ankara 1. İdare Mahkemesi, "Cinsel bir yönelim 'ahlaksızlık' olarak değerlendirilmemelidir. Lezbiyenlik olgusunun var olduğu bir dizinin izlenmesi toplumun bütün kesimleri için 'ahlaksızlık' olarak değerlendirilemez. Eşcinsellik olgusunun gösterilmesinin toplumsal değerlere zarar vermesinden söz etmek mümkün değildir." açıklaması ile RTÜK'ün kestiği cezayı iptal etti.

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Yorumlar

Orhan İnan

BU MİLLETİN MAHKEMESİ BÖYLE BİR KARAR VEREBİLİYOR İSE, OTURUP İYİCE BİR DÜŞÜNMEK LÂZİM.
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Arif

Bu kararı verenler hehalde homoseksüel olabilir
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