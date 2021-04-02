  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HDP seviciliği sebebi ile art arda tepkiler almıştı: İBB Başkanı CHP'li İmamoğlu İstanbullunun milyonlarını dindar seçmene göz kırpmak için kullandı!

İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker'den ‘JET İMAM’ uyarısı: Sakın onların arkasında teravih kılmayın

1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka sayısı ve can kaybı

Ne diyor bu Müge Anlı? Ne diyor bu avukat? İçkinin azı zarar değilmiş!

LGBT'li sapkınlardan İP'e ziyaret! Meral Akşener poz vermeye utandı

Felaket tellalı Cem Davran yine sahnede: Her şey daha kötü olacak

AK Parti'den seferberlik çağrısı

Rus uzmandan çarpıcı Türkiye açıklaması: Örnek teşkil ediyor

Savaş uçakları dev projenin üzerinde alçak uçuş yapıyor! Kritik açıklama

yeniakit.com.tr’ye konuşan Dr. Barış Adıbelli: 100 tane Mısır’ı bir araya getirseniz İsrail için bir Türkiye etmez
Medya RTÜK Başkanı 'Tosun Paşa filmine sansür’ iddiasına cevap verdi
Medya

RTÜK Başkanı 'Tosun Paşa filmine sansür’ iddiasına cevap verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesini RTÜK sansürledi’ iddiasına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 01:06:00 -
RTÜK Başkanı 'Tosun Paşa filmine sansür’ iddiasına cevap verdi

2011 yılında 'Tosun Paşa' filmindeki hamam sahnesinin TRT tarafından sansürlenmesiyle ilgili konuşan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesini RTÜK sansürledi' iddiasına cevap verdi. Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık. Kanalın kendi kendine yaptığı bir sansürdür" açıklamasını yaptı.

Başkan Şahin'den rtük sansürü iddiasına yanıt

2011 yılında 'Tosun Paşa' filmindeki hamam sahnesinin TRT tarafından sansürlenmesiyle ilgili konuşan Ebubekir Şahin, "RTÜK'ün haberi bile yoktur ondan. Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık. Kanalın kendi kendine yaptığı bir sansürdür" açıklamasını yaptı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çok sayıda mülteci dövüldü! Türkiye'ye sığındılar
Yerel

Çok sayıda mülteci dövüldü! Türkiye'ye sığındılar

Kırklareli'den Bulgaristan'a geçen 11 düzensiz göçmen, Bulgar Polisi tarafından yakalanıp darp edildi. Mültecilere Türkiye sahip çıktı...
Teşkilat dizisinde tüm dengeler değişiyor!
Medya

Teşkilat dizisinde tüm dengeler değişiyor!

TRT'nin başladığı günden bu yana büyük beğeniyle izlenen dizisi Teşkilat'ta bu hafta tüm dengeler değişecek. Peki Teşkilat dizisinin yeni bö..
Altın ve dolar için çarpıcı tahmin! ‘Mutlaka’ dedi ve ekledi: Fırsat var
Ekonomi

Altın ve dolar için çarpıcı tahmin! ‘Mutlaka’ dedi ve ekledi: Fırsat var

Stratejist Cüneyt Paksoy, altın ve dolar fiyatlarındaki dalgalanmalara ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay