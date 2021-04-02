RTÜK Başkanı 'Tosun Paşa filmine sansür’ iddiasına cevap verdi

2011 yılında 'Tosun Paşa' filmindeki hamam sahnesinin TRT tarafından sansürlenmesiyle ilgili konuşan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesini RTÜK sansürledi' iddiasına cevap verdi. Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık. Kanalın kendi kendine yaptığı bir sansürdür" açıklamasını yaptı.

Başkan Şahin'den rtük sansürü iddiasına yanıt

2011 yılında 'Tosun Paşa' filmindeki hamam sahnesinin TRT tarafından sansürlenmesiyle ilgili konuşan Ebubekir Şahin, "RTÜK'ün haberi bile yoktur ondan. Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık. Kanalın kendi kendine yaptığı bir sansürdür" açıklamasını yaptı.