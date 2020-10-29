RTÜK Başkanı Şahin'den Tele 1 açıklaması: Buna müsaade etmeyeceğiz

Tele 1 yayınında Türk polisi ile ilgili yapılan açıklamaların dikkatlerinden kaçmadığını ve söz konusu yayınla ilgili inceleme başlatıldığını söyleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Tele 1 ekranlarında kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamalar dikkatimizden kaçmamıştır." diyerek tepki gösterdi.

Şahin, "Tele 1 sunucusunun bahse konu yayında muhalefet etme psikolojisiyle kahraman polislerimize iftira atması kabul edilemez. Kendisini esefle kınıyorum. Kamu görevi yürüten yayıncıların gazetecilik ilkelerini unutarak toplumda infial oluşturabilecek açıklamalar yapma özgürlüğü yoktur. RTÜK olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Söz konusu yayınla alakalı inceleme başlatılmıştır." dedi.