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Gündem RTÜK Başkanı Şahin'den Tele 1 açıklaması: Buna müsaade etmeyeceğiz
Gündem

RTÜK Başkanı Şahin'den Tele 1 açıklaması: Buna müsaade etmeyeceğiz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele 1 sunucusunun Türk polisine iftira atan sözlerinin yakından takip edildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 03:21:00 -

Tele 1 yayınında Türk polisi ile ilgili yapılan açıklamaların dikkatlerinden kaçmadığını ve söz konusu yayınla ilgili inceleme başlatıldığını söyleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Tele 1 ekranlarında kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamalar dikkatimizden kaçmamıştır." diyerek tepki gösterdi.

Şahin, "Tele 1 sunucusunun bahse konu yayında muhalefet etme psikolojisiyle kahraman polislerimize iftira atması kabul edilemez. Kendisini esefle kınıyorum. Kamu görevi yürüten yayıncıların gazetecilik ilkelerini unutarak toplumda infial oluşturabilecek açıklamalar yapma özgürlüğü yoktur. RTÜK olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Söz konusu yayınla alakalı inceleme başlatılmıştır." dedi.

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