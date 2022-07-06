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Medya RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Cafer Mahiroglu’a jet cevap
Medya

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Cafer Mahiroglu’a jet cevap

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Select Yönetim Kurulu Başkanı, Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroglu’nun mesajına cevap vererek, müeyyideye konu olan yayın ihlalini tekrar yayınlara bir yaptırım olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 22:56:00 -
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Cafer Mahiroglu’a jet cevap

YENİ AKİT  ANKARA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, müeyyideye konu olan yayın ihlalini tekrar yayınlara bir yaptırım olacağını söyledi.

Select Yönetim Kurulu Başkanı, Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroglu’nun “RTÜK kendini aştı, ceza verdiği yayına yine ceza vermek için toplanıyor. Amaç; gözdağı vermek, seçimlerden önce korku iklimi yaymak. Dilini yutan yutsun,gözünü kör eden etsin,biz onlardan olmayacağız, hele konu ülkemizse. Doğruları söylemek için kimseden izin almayacağız. korkmuyoruz” şeklindeki açıklamasına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, “Müeyyideye konu olan yayın ihlalini tekrar yayınlarsanız elbette bir yaptırımı olacaktır. Konuyu çarpıtarak, halkı yanıltarak sözde mağduriyet üreten nezaketsiz tutumunuzu vicdanlara sevk ediyorum. İhlallerinize ise hukuk çerçevesinde gereği zaten yapılacaktır” cevabını verdi.

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