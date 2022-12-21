RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Ayşenur Arslan yalanını anlattı!

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bugünkü toplantısında, Halk TV'de yayınlanan "Medya Mahallesi" programına 3 kez yayın durdurma ve yüzde 3 para cezası verdi.

Cezayı Twitter hesabından duyuran CHP'li RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, "RTÜK, Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi'ne 3 ayrı ceza verdi. Yayında 'terör mimikle övüldüğü' savıyla programın 3 kez durdurulmasına, yüzde 3 de para cezasına karar verildi. Aynı programın farklı tarihlerdeki 2 ayrı yayınına da yüzde 3 para cezası vererek, RTÜK kendi rekorunu kırdı!" dedi.

İlhan Taşçı'nın yalanına sarılanlar, RTÜK'e yönelik linç kampanyası başlattı.

"Doğru ve gerçek tektir"

Medya Mahallesi programına verilen cezaya ilişkin açıklamada bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP'li Taşçı'nın iddiasını yalanladı.

Başkan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

Maalesef RTÜK Üyemiz İlhan Taşçı her zamanki gibi kamuoyunu uzman raporu ve Üst Kurulu kararı üzerinden manipüle ederek 'mimik' üzerinden ceza verildi diye yanlış bir algı oluşturma gayreti içinde kasıtlı bir dezenformasyona neden olmuştur.

Halbuki uzman raporundan da açıkça görüleceği üzere ceza, program sunucu Ayşenur Arslan'ın Karkamış'ta terör örgütü PKK saldırısını aklamak için kullandığı ifadeler nedeniyle verilmiştir. İlk duyduğunuz çarpıtılmış bilgilere değil, doğrulara inanalım lütfen. Doğru ve gerçek tektir.