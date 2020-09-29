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Spor Royal Hastanesi Bandırmaspor, Trabzonsporlu Rahmi Anıl Başaran'ı kiraladı
Spor

Royal Hastanesi Bandırmaspor, Trabzonsporlu Rahmi Anıl Başaran'ı kiraladı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor'un basın sözcüsü Özel Aydın, bordo-mavili ekipten Abdurrahim Dursun'u da kadrolarına kattıklarını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 16:14:56 -
Royal Hastanesi Bandırmaspor, Trabzonsporlu Rahmi Anıl Başaran'ı kiraladı

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Trabzonspor'dan sağ kanat ve forvet oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Basın sözcüsü Özel Aydın, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otelde asbaşkan Adem Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde yaptığı konuşmada, bu sezon futbolcuların iyi performans gösterdiğini söyledi.

Transferleri teknik heyetin bilgisi dahilinde yaptıklarını belirten Aydın, "Sportif anlamda yıl içinde, sene sonuna doğru güzel işlere imza atacağımızı düşünüyoruz. Ligde kalıcı olmayı hedefliyoruz. Şehir olarak, 'Şehir birleşiyor' sloganının altını daha da doldurmak istiyoruz. Bu konuda kurum ve kuruluşlardan destek bekliyoruz. Buna ihtiyacımız var." diye konuştu.

Trabzonspor'dan iki oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirten Aydın, Rahmi Anıl Başaran'a başarılar diledi. Aydın, diğer transfer Abdurrahim Dursun'la daha sonra sözleşme imzalayacakların sözlerine ekledi.

Daha sonra Rahmi Anıl Başaran'la sözleşme imzalandı.

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