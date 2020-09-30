Royal Hastanesi Bandırmaspor, Trabzonspor'dan Abdurrahim Dursun'u kiraladı

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Trabzonspor'dan 21 yaşındaki sol bek Abdurrahim Dursun'u 1 yıllığına kiraladı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otelde düzenlenen imza töreninde konuşan bordo-beyazlı kulübün basın sözcüsü Özel Aydın, "Bandırma'da şehir birleşiyor." sloganıyla yola çıktıklarını hatırlattı.

Transferin her iki taraf için hayırlı olması temennisinde bulunan Aydın, Trabzonspor Kulübü yöneticilerine teşekkür etti.

Abdurrahim Dursun da Bandırmaspor'un kulüp başkanı ve yöneticilerine, kendisini tercih ettikleri için teşekkür ederek, "İnşallah her iki taraf için de en iyisi olur. Bu yıl Bandırmaspor forması altında en iyisini yapmaya çalışacağım. Takım olarak Bandırmaspor'u layık olduğu yerlere getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Genç futbolcu, konuşmaların ardından kendisini yeni kulübüne bağlayan sözleşmeyi imzaladı.