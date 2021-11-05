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Spor Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske: Üst üste goller yedik ve cezalandırıldık
Spor

Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske: Üst üste goller yedik ve cezalandırıldık

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında evinde Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Royal Antwerp'in teknik direktörü Brian Priske, üst üste goller yiyerek cezalandırıldıklarını belirterek, "Fenerbahçe bugün doğru hamleleri yapmakta daha iyiydi." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 09:09:00 -
Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske: Üst üste goller yedik ve cezalandırıldık

Bosuil Stadyumunda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Priske, sonuçtan hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.

"Savunmada önemli anlarda ilk yarıda daha iyi olabilirdik." diyen Priske, ilk yarının başında pozisyon vererek cezalandırıldıklarını belirtti.

Priske, "Daha fazla pozisyon bulmalıydık. İkinci yarıda güçlü kalıp gol atmayı denedik ama olmadı. Bazı pozisyonlar yakaladık ama 3 pozisyonda üst üste goller yedik ve cezalandırıldık. Aslında ilk golden önce iyi başlamıştık. Fenerbahçe bugün doğru hamleleri yapmakta daha iyiydi." ifadesini kullandı.

Belçikalı bir gazetecinin takımdaki durumunun sorgulandığını belirterek eleştirileri nasıl karşıladığını sorması üzerine Priske, "Benim takımdaki durumumla ilgili sorgulamanız normal. Ama ben üzerimde baskı hissetmiyorum. Ben değişmedim, çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Royal Antwerpli oyuncu Sam Vines da kendileri için bu geceki yenilginin kırıcı bir skor olduğunu söyledi.

Vines, "Defansta iyi değildik. Aslında öz güvenimiz ve enerjimiz vardı ama küçük anlar futbolda önemli. Fenerbahçe bu anları ve şanslarını değerlendirmeyi başardı." diye konuştu.

 

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