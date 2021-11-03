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Spor Royal Antwerp-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Royal Antwerp-Fenerbahçe maçı hangi kanalda şifreli mi?
Spor

Royal Antwerp-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Royal Antwerp-Fenerbahçe maçı hangi kanalda şifreli mi?

Fenerbahçe maçı saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4.hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe’nin maçı şifreli kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-03 11:23:00 -
Royal Antwerp-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Royal Antwerp-Fenerbahçe maçı hangi kanalda şifreli mi?

UEFA Avrupa Ligi’nde 4.hafta maçları 4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak. Peki, Fenerbahçe’nin maçı ne zaman saat kaçta?

Royal Antwerp-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Royal Antwerp-Fenerbahçe maçı hangi kanalda şifreli mi?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4.maçında Fenerbahçe deplasmanda Royal Antwerp ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 23.00’te başlayacak. Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto'nun yönetecek. Fenerbahçe maçı Exxen platformundan naklen yayımlanacak. Maçı izleyebilmek için futbolseverlerin Exxen üyeliğinin olması gerekiyor.

Grupta iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 2 puanla 3. sırada yer alıyor. Eintracht Frankfurt (1-1) ve Royal Antwerp (2-2) ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Olympiakos'a ise 3-0 yenildi.

Fenerbahçe, yarın rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi gruplarında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

D Grubu'nda bir beraberlik ve iki mağlubiyet sonucunda hanesine 1 puan yazdırabilen Royal Antwerp ise dördüncü ve son sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Royal Antwerp maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanan Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Serdar Aziz ile Mesut Özil'in de kadroya dahil edilmesi beklenmiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.

Sloven oyuncu Miha Zajc ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Zajc, yarın üçüncü sarı kartını görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 25 Kasım'da Olympiakos ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi 4.hafta programı

4 Kasım Perşembe

20.45 Galatasaray - Lokomotiv Moskova (Rusya)

20.45 Brondby (Danimarka) - Rangers (İskoçya)

20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya)

20.45 Real Sociedad (İspanya) - Sturm Graz (Avusturya)

20.45 Monaco (Fransa) - PSV (Hollanda)

20.45 Legia Varşova (Polonya) - Napoli (İtalya)

20.45 Olympiakos (Yunanistan) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.45 Genk (Belçika) - West Ham United (İngiltere)

23.00 Leicester City (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya)

23.00 Antwerp (Belçika) - Fenerbahçe

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Midtjylland (Danimarka)

23.00 Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Celtic (İskoçya)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Real Betis (İspanya)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya)

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı şifreli kanalda mı?
Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı şifreli kanalda mı?

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Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı şifreli kanalda mı?

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