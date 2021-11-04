Royal Antwerp Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Royal Antwerp Fenerbahçe kadrosu

Antwerp - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında bugün Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi D Grubu temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk ediyor. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Belçika ekipleriyle 7. kez karşı karşıya gelecek. Grupta birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, bir puanla 3. sırada yer alıyor. Royal Antwerp, Avrupa kupalarında ilk kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.

Royal Antwerp-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında bu akşam Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak. Bosuil Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Bosna Hersek Federasyonu'ndan hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği müsabaka Exxen dijital platformundan yayınlanacak.

Grupta iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 2 puanla 3. sırada yer alıyor. Eintracht Frankfurt (1-1) ve Royal Antwerp (2-2) ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Olympiakos'a ise 3-0 mağlup olmuştu. D Grubu'nda bir beraberlik ve iki mağlubiyet sonucunda hanesine 1 puan yazdırabilen Royal Antwerp ise dördüncü ve son sırada yer alıyor.

Antwerp - Fenerbahçe istatistikleri

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 236. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da oynadığı 235 karşılaşmada 86 galibiyet, 50 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 293 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 346 gol gördü. Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 122. maçını oynayacak. Kupa 2'de 121 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 29 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 163 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 158 gole engel olamadı.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Vitor Pereira'nın Antwerp karşısında Berke; Tisserand, Kim, Szalai; Osayi, Mert Hakan, Sosa, Ferdi; İrfan, Berisha, Rossi 11'ini çıkarması bekleniyor.

Fenerbahçe Royal Antwerp kimler yok?

Fenerbahçe'de Süper Lig'de oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia yer almadı. Fenerbahçe'de bu 3 ismin yanı sıra A Milli Futbol Takımı'mızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile oynadığı maçta gözünden sakatlanan Serdar Aziz ve sakatlığı devam eden Mesut Özil de kafileye dahil edilmedi.