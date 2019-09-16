"Rota 2 Çağdaş Sanat Yarışması" sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin ev sahipliği yaptığı ve Plato Sanat'ın organize ettiği Rota 2 Çağdaş Sanat Yarışması'nın "Başarı" ve "Sergilenme" ödülleri sahiplerini buldu.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Rota 2 Çağdaş Sanat Yarışması'nın bu yıl ikincisi düzenlendi.

Genç nesillerde sanat ve kariyer kavramını pekiştirmek, genç sanatçı adaylarına sergi deneyimi ve profesyonel ilişkiler kazandırmak hedefiyle yola çıkan Plato Sanat, lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerin ilk defa bir arada değerlendirildiği bir yarışmaya ev sahipliği yapıyor.



Çağdaş sanatın daha da geliştirilmesi için genç sanatçılara verilen desteğin önemine inanan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, "Başarı" ödülü ve "Sergilenme" hakkı kazanan tüm yarışmacılara sanat ve iletişim alanında uzman profesyoneller ve akademisyenler tarafından 2 gün boyunca farklı oturumlardan oluşan "Sanat ve Kariyer Eğitimi" sunacak.

Toplam 6 oturumdan oluşan eğitim, yarışma kapsamında hem "Başarı" hem de "Sergilenme" ödülüne layık görülen tüm genç sanatçılara verilecek.







- Türkiye'nin her şehrinden 400'e yakın aday





6 aylık başvuru sürecinde Rota 2 Sanat Yarışması, Türkiye'nin hemen her şehrinden 400'e yakın genç sanatçı adayının başvurusunu aldı.Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan tüm lise öğrencileri, fakülte ve enstitü ayırt etmeksizin yüksek öğretim kurumuna bağlı üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin başvuruları kabul edildi.



Lisansüstü kategorisinde "Başarı" ödüllerine Şeniz Polat (Hacettepe Üniversitesi), Lütfullah Genç (Hacettepe Üniversitesi) ve Selin Çeliktaş (Dokuz Eylül Üniversitesi) layık görüldü.



Lisans kategorisinde ise "Başarı" ödüllerini Çağrı Camcı (Dokuz Eylül Üniversitesi), lise kategorisinde de Umut Utkan Akbıyık (Zonguldak Merkez Özel Fark Sınav Temel Lisesi), Ece Pamuk (İstanbul Özel Enka Lisesi) ve Hanife Yüksel Çakmak (İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi) almaya hak kazandı.



"Sergilenme" hakkı kazanan diğer genç sanatçı adayları ise Nursun Hafızoğlu, Sarya Nurcan Kaya, Abdulvahap Uzunbay, Özgür Ballı, Ufuk Yılmaz, Özgün Şahin, Gökçe Hiçyılmaz, Elif Çelebi, Kübra Zor, Oğuz Gököz, Umut Erbaş, Mehmet Fuat Karagöz ve Lara Yılmaz oldu.



"Başarı" ödülü ve "Sergilenme" hakkı kazanan sanatçıların eserleri, 9 Ekim itibarıyla İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Sanat'ta sergilenecek. Plato Sanat daimi küratörü Prof. Dr. Marcus Graf tarafından hazırlanan sergi, 1,5 ay süresince ziyaret edilebilecek.



