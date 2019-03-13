"Rönesans Pusula"lı gençler iş hayatına başladı

İSTANBUL (AA) - Rönesans Eğitim Vakfı tarafından, İŞKUR iş birliğiyle gerçekleştirilen "Pusula" programına bu yıl 22 bini aşkın başvuru arasından seçilen 110 yeni mezun genç, ilk etapta 12 ay sürecek program kapsamında çalışma hayatına başladı.

Rönesans'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rönesans Eğitim Vakfı tarafından, İŞKUR iş birliğiyle gerçekleştirilen "Pusula" programı yeni mezun gençlerin iş kültürünü benimseyip çalışma hayatına hazırlanmalarına destek veriyor.

Programa bu yıl, 22 bini aşkın başvuru yapılırken, üniversite sıraları ile çalışma hayatı arasında bir köprü olmayı amaçlayan programa gelen başvurular arasından seçilen 110 yeni mezun genç, ilk etapta 12 ay sürecek program kapsamında çalışma hayatına başladı.



Verilen bilgiye göre, program boyunca gençler şirket bünyesinde profesyonel bir çalışan gibi görev yapıyor. Alanında uzman kişilerle çalışma fırsatı yakalayarak kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor.

Program tamamlandığında Rönesans yöneticilerinin de dahil olduğu değerlendirmeler sonucunda gençler, Rönesans kadrosunda iş hayatına devam etme fırsatı yakalıyorlar.



2016 yılından bu yana sürdürülen Pusula programın bugüne kadar 330 öğrenci dahil oldu.

Türkiye genelindeki tüm üniversitelerden gençlerin başvurusuna açık olan programa katılanların yaklaşık yüzde 50'si, program sonunda Rönesans Holding kadrosuna dahil oldu.