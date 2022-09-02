Ronaldo'yu transfer edeceği konuşulan Fenerbahçe yeni transferini duyurdu
Cristiano Ronaldo'yu transfer edeceği iddia edilen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski forveti Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin transferi için Chelsea ile anlaştığını açıkladı.
Kulüp hesabından yapılan açıklamada, İngiltere Premier League takımlarından Chelsea'de forma giyen Michy Batshuayi'nin, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a geldiği duyuruldu:
"Kulübümüz, Michy Batshuayi'nin takımımıza transferi için Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelmektedir.