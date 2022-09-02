  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ronaldo'yu transfer edeceği konuşulan Fenerbahçe yeni transferini duyurdu
Spor

Ronaldo'yu transfer edeceği konuşulan Fenerbahçe yeni transferini duyurdu

Cristiano Ronaldo'yu transfer edeceği iddia edilen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski forveti Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 13:46:00 -
Ronaldo'yu transfer edeceği konuşulan Fenerbahçe yeni transferini duyurdu

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin transferi için Chelsea ile anlaştığını açıkladı.

Kulüp hesabından yapılan açıklamada, İngiltere Premier League takımlarından Chelsea'de forma giyen Michy Batshuayi'nin, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a geldiği duyuruldu:

"Kulübümüz, Michy Batshuayi'nin takımımıza transferi için Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23