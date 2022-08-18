Ronaldo'ya bir darbe daha! Nereden nereye...

Futbol tarihine damgasını vurmuş yıldızlardan birisi olan Cristiano Ronaldo, son yıllarda kariyerinde yaşadığı düşüşle gündem oluyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Manchester United'a dönen Portekizli yıldız, İngiliz devinde beklediği başarıları yakalayamadı. Kulübün bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmaması nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Ronaldo, bir kulüpten daha ret yedi.

Geçtiğimiz sezon başında Juventus'tan ayrılarak efsanesi olduğu Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, burada beklediğini bulamadı.

Sabah'a göre; İngiltere'de mutsuz olan Cristiano Ronaldo, kulübün sportif açıdan başarısız olması nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor. Kariyerinin son yıllarını üst seviyede geçirmek isteyen Portekizli dünya yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde olan bir takıma gitmek istiyor. Şu ana kadar kendisine bir kulüp bulamayan Ronaldo, bir şok daha yaşadı.

DORTMUND VETO ETTİ

Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo'yu, Borussia Dortmund'un veto ettiği belirtildi. Bild'de yer alan habere göre, Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes, oyuncusunu Alman ekibine önerdi.

Cristiano Ronaldo hiç beklemediği yerden ret yedi! Transfer olmaya istekliydi…

Ronaldo da Borussia Dortmund'a transfer olmaya istekli olurken Alman ekibi bu öneriyi geri çevirdi. Borussia Dortmund'un, Ronaldo'nun yaşı ve maaşı nedeniyle transferi gerçekleştirmek istemediği aktarıldı. 37 yaşındaki futbolcunun maaşının, Dortmund'da en fazla kazanan futbolcunun maaşından 2 katından da fazla olduğu ifade edildi. Ronaldo'nun daha önce de; Bayern Münih, Chelsea, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Madrid tarafından reddedildiği öne sürülmüştü.



