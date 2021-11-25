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Spor Ronaldo'nun yeni hocası belli oldu
Spor

Ronaldo'nun yeni hocası belli oldu

Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'den boşalan teknik direktörlük görevine Ralf Rangnick getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 19:48:00 -
Ronaldo'nun yeni hocası belli oldu

Alınan kötü sonçların ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Manchester United, menajerlik için Alman çalıştırıcı Ralf Rangnick ile anlaşmaya vardı.

Manchester United'a Alman aşısı... "Kırmızı Şeytanlar", Ralf Rangnick'i takımın başına getirmek için tecrübeli isimle 6 aylık anlaşmaya vardı.

The Athletic'in haberine göre, Rangnick çalışma iznini henüz alamadığı için "Kırmızı Şeytanlar"a imza atamadı. Alman hoca, hafta sonu Chelsea ile oynanacak maçı kaçıracak.

4-1'lik Watford yenilgisinin ardından yollar ayrılan Solskjaer yönetiminde Manchester United, Premier Lig'deki son 7 maçında 1 galibiyet alabilmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal ile oynanan maçta menajerlik görevini Solskjaer'in yardımcısı Michael Carrick yürütmüştü.

 

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