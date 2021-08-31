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Ronaldo'nun dudak uçuklatan transfer maliyeti açıklandı!
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Spor Ronaldo'nun dudak uçuklatan transfer maliyeti açıklandı!
Spor

Ronaldo'nun dudak uçuklatan transfer maliyeti açıklandı!

İtalyan devi Juventus, Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun 15 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere yolunu tuttuğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 11:21:00 -
Ronaldo'nun dudak uçuklatan transfer maliyeti açıklandı!

Avrupa futbolunu sallayan Cristiano Ronaldo transferinin mali detayları açıklandı.

Juventus'un yaptığı açıklamaya göre; Manchester United için 5 yıllık ödeme planıyla 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bunun yanında performansa dayalı 8 milyon euro'luk bonus maddesi de bulunuyor.

İtalyan ekibi yayınladığı mesajla Ronaldo'ya verdiği katkı için teşekkür etti.

Ronaldo, Temmuz 2018'de 117 milyon euro karşılığında Real Madrid'den Juventus'a transfer olmuştu.

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