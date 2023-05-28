  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

28 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Prof. Dr. Didem Yılmaz'dan seçim manipülasyonu! Soruşturma başlatıldı

TRT dizisiyle ünlenen Merve Dizdar Türkiye'yi kötüledi

Suudi Arabistan Hac işlemleri yapma kararı belli oldu: Suriye muhalefetinden alıp bakın yetkiyi nereye verdi!

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Sudan çağrısı

Meteoroloji'den ezber bozan uyarı! Yağış uyarısı: Her an Türkiye'ye yağabilir! Seçim günü hava durumu nasıl olacak?

Bakanlık'tan müjde: 11 ilde elektrik, metreküplük doğalgaz, fatura borçları siliniyor! Açıklaması

Halk TV'den hazımsızlık: Erdoğan seçim öncesi yine camide

Bir bakan bir daha baktı! Hollanda semalarında 'Erdoğan' pankartı

Ehliyeti olanlar ve araç sahipleri dikkat! Ağır ceza ödemek istemiyorsanız mutlaka e-devlet'e bakın
Spor Ronaldo'nun Arabistan rüyası sona mı erecek? Duyanları şaşkına çevirdi...
Spor

Ronaldo'nun Arabistan rüyası sona mı erecek? Duyanları şaşkına çevirdi...

Yeniakit Publisher
2023-05-28 11:26:00 -
Ronaldo'nun Arabistan rüyası sona mı erecek? Duyanları şaşkına çevirdi...

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Ittihad, deplasmanda Al Fehia'yı mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyon oldu. Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr ise sezonu ikinci sırada tamamladı.

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Ittihad, deplasmanda Al Fehia'yı mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyon oldu. Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr ise sezonu ikinci sırada tamamladı.

Suudi Arabistan Ligi'nin 29. hafta mücadelesinde Al Ettifaq ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Prince Mohamed bin Fahd Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılama karşılıklı atılan iki golle 1-1 berabere sonuçlandı.

Al Nassr'ın golünü 56. dakikada Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luiz Gustavo kaydederken, lider Al Ittihad'ın Al Fayha'yı deplasmanda 3-0 yenmesi sonrası bitime 1 hafta kala 69 puana ulaşan Al Ittihad ligin şampiyonu oldu.

Bu sonuçla beraber kadrosunda Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, Luiz Gustavo gibi yıldız isimleri bulunduran Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, 64 puana ulaştı ve ligi ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.

Devre arası transfer döneminde kariyerinde büyük bir değişim yaparak Suudi Arabistan'ın yolunu tutan 38 yaşındaki yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, takımyla birlikte 19 maçta oynadı. Portekizli futbolcu bu maçlarda 14 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İyi çocuk.

İnançlı-Yardımsever. Birileri sevemedi!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23