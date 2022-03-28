Ronaldo'dan emeklilik yorumu

Geleceği hakkında konuşan Cristiano Ronaldo, emekli olmayı henüz düşünmediğini belirtti.

37 yaşındaki yıldız oyuncuya emeklilik sorulması üzerine, "Çoğunuzun bana aynı soruyu sormaya başladığını görüyorum. Geleceğime karar verecek olan benim, başkası değil. Oynamak istersem oynarım. İstemezsem oynamam. Sorumlu benim, nokta" ifadelerini kullandı.

Ronaldo, Kuzey Makedonya ile oynayacakları final maçı öncesi hazır olduklarını belirterek, "Bu bir final ve biz hazırız. Ben evde veya deplasmanda her zaman kendimizi favori olarak görüyorum. Kazanırsak Dünya Kupası'na gideceğimizi ve kaybedersek eleneceğimizi zaten biliyoruz. Olumlu olmak ve maçı kazanmak gibi sorumluluğumuz var. Cristiano'suz ve Portekiz'siz bir Dünya Kupası olmaz. Burada tek bir kimse yok, hepimiz varız. Makedonya birçok maçta şaşırttı. Ama yarın bizi şaşırtmayacak, Portekiz daha iyi olacak ve Dünya Kupasına gideceğiz." dedi.

Kariyerlerinde dört Dünya Kupası'na katılan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, Katar bileti alması halinde beşinci kez mücadele edecekler ve tarihteki Dünya Kupalarında en fazla varlık gösteren oyuncular sıralamasında Buffon, Antonio Carbajal, Matthaus ve Rafa Márquez ile listenin tepesinde yer alacaklar.

2022 Dünya Kupası Play-Off final maçında Portekiz - Kuzey Makedonya karşılaşması 29 Mart Salı günü saat 21:45'te S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.