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Spor Ronaldo'dan emeklilik açıklaması
Spor

Ronaldo'dan emeklilik açıklaması

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kariyeri hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 02:08:00 -
Ronaldo'dan emeklilik açıklaması

Süperstar Cristiano Ronaldo'nun verdiği röportajın yankıları devam ediyor.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Talk TV'de Piers Morgan'a verdiği röportajın yeni bölümü yayınlandı.

"Yüzde 100 emekli olacağım"

37 yaşındaki futbolcu, futbolu ne zaman bırakacağı ile ilgili, "2-3 yıl daha oynamak istiyorum. 40 yaşında emekli olmak bence en iyisi" dedi ve "Portekiz ile Dünya Kupası'nı kazanırsam yüzde 100 emekli olacağım." açıklamasını yaptı.

"Messi, inanılmaz bir oyuncu"

Kariyeri boyunca rekabet halinde olduğu Lionel Messi ile ilgili de konuşan Ronaldo, "Messi, inanılmaz bir oyuncu. Onunla 16 yıl boyunca aynı sahneyi paylaştık. 16 yıl. Onunla harika bir ilişkimiz var. Arkadaş gibi olmasa da daha çok takım arkadaşı gibi" ifadelerini kullandı.

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