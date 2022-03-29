Ronaldo'dan Cübbeli Ahmet Hoca'ya büyük sürpriz

Türkiye-Portekiz maçından sonra dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasını, Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızına hediye ettiği ortaya çıktı.Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün küçük kızlarından birinin futbol tutkunu olduğu ortaya çıktı. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Cübbeli'nin kızının geçtiğimiz hafta oynanan Portekiz- Türkiye maçını da yakından takip ettiği ve hatta maçta sonra kendisine Portekiz milli takımının yıldızı Cristiano Ronaldo'nun formasının hediye edildiği öğrenildi.

Eşinden öğrendiği bu çok özel bilgiyi paylaşan Oda TV yazarı Hürrem Elmasçı, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: Cübbeli Hoca'nın küçük kızının bir de koleksiyonu varmış galiba; ünlü futbolcuların imzalı formalarını topluyormuş. Eşimin anlattığına göre, küçük hanımefendiye sürpriz olması için Porto'daki Türkiye-Portekiz maçından sonra Ronaldo'dan formasını imzalamasını rica etmişler.O da bizim Türk heyeti kırmamış, imzalayıp vermiş formasını… Bunu eşimden duyunca çok mutlu oldum. Cübbeli Ahmet Hoca'nın hoşgörüsünü de takdir ettim."