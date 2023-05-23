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Spor Ronaldo'da beklenmeyen gelişme... Büyük rüya sona eriyor! Çıkan tam da buydu...
Spor

Ronaldo'da beklenmeyen gelişme... Büyük rüya sona eriyor! Çıkan tam da buydu...

Yeniakit Publisher
2023-05-23 13:08:00 -
Ronaldo'da beklenmeyen gelişme... Büyük rüya sona eriyor! Çıkan tam da buydu...

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'dan ayrılmak istiyor. Alman devi Bayern Münih, tecrübeli yıldız için harekete geçti. Sezon sonunda Müller'in takımdan ayrılması beklenirken, Ronaldo'yu kadrosuna katmayı düşünen Alman devi çalışmalara başladı.

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'dan ayrılmak istiyor. Alman devi Bayern Münih, tecrübeli yıldız için harekete geçti. Sezon sonunda Müller'in takımdan ayrılması beklenirken, Ronaldo'yu kadrosuna katmayı düşünen Alman devi çalışmalara başladı.

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan kariyeri kısa süreceğe benziyor. Ülkede mutsuz olan ve yeniden rekabetçi bir takımda forma giymek isteyen Portekizli yıldız için Alman devi Bayern Münih harekete geçti.

Bu sezon gol yollarında yaşadığı problem nedeniyle ligin bitimine 1 hafta kala liderliği ezeli rakibi Dortmund'a kaptıran Bayern Münih'te yönetime ağır eleştiriler yapılıyor. Lewandowski'nin Barcelona'ya gidişinin ardından yıldız bir oyuncu transferi yapılmaması şampiyonluğun kaybedilmesinde en büyük etken olarak gösteriliyor. Müller'in de sezon sonunda takımdan ayrılacak olması nedeniyle Ronaldo için nabız yoklandı.

Yeniden rekabetçi bir ligde forma giymek isteyen Ronaldo, menajerine verdiği talimat sonrası Bayern Münih'e yeşil ışık yaktı. Maaşının problem edilmesini istemeyen Ronaldo'nun her türlü indirimi yapacağı aktarıldı.

 
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