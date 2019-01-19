0553 313 94 23

Ronaldo ve Xabi yargı karşısına çıkacak

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ve eski İspanyol futbolcu Xabi Alonso, vergi kaçırdıkları gerekçesiyle mahkemeye çıkartılacaklar.

19 Ocak 2019 Cumartesi 13:37
Ronaldo ve Xabi yargı karşısına çıkacak

İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ve eski İspanyol futbolcu Xabi Alonso'nun davaları 22 Ocak Salı günü Madrid'deki İl Mahkemesinde görülecek.

Ronaldo'ya 2, Xabi'ye 5 yıl hapis isteniyor

Maliye ve savcılığın hazırladığı iddianameye göre, 2011-2014 yıllarında dört ayrı mali suç işlemekle suçlanan Ronaldo hakkında savcılık 2 yıl hapis ve toplamda 18,8 milyon avro para cezası talep ediyor.

Real Madrid takımında 2009-2018 yıllarında forma giyen ve sezon başında İtalya temsilcisi Juventus'a transfer olan 33 yaşındaki Ronaldo, imaj haklarından elde ettiği gelirleri off-shore hesaplarında tutarak vergi kaçırdığı yönünde suçlanıyor.

Bayern Münih'te forma giyerken 2016-2017 sezonunun sonunda profesyonel futbol hayatını sonlandıran Xabi Alonso da 2010-2012 yıllarında 3 ayrı mali suç iddiasıyla 5 yıl hapis ve 4 milyon avro para cezası talebiyle yargılanacak.

Aynı mahkemede görülecek

Ronaldo ve Xabi Alonso'nun duruşma için salı günü Madrid'de olmaları öngörülüyor. İki futbolcunun davaları aynı mahkemenin farklı kısımlarında görülecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 13:37
  1. Cristiano Ronaldo
  2. Xabi Alonso
  3. İspanya
  4. Maliye
  5. Real Madrid
  6. Bayern Münih

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    1. Gökçek'in en büyük hayali... Tarih..
    2. "USS Donald Cook" Çanakkale..
    3. ASPİLSAN yılda 2 milyon lityum iyon..
    4. İlaçla uyutulan kişilerin parasının..
    5. Suriyeliler, kaderine terk edilen..
    6. Ronaldo ve Xabi yargı karşısına çıkacak
    7. Mardin'de "Seçim Bölge Güvenlik..
    8. Vali Şahin 15 Temmuz gazi ve..
    9. AK Parti'den anket hamlesi! Erdoğan..
    10. Kadın terörist örgütün bitmek üzere..
    11. 154 metrelik ABD gemisi Boğaz'dan geçti
    12. Lüks cipin direksiyonunda kafasına..
    13. Ankapark 25 Mart'ta açılacak
    14. Askerlik ne zaman düşecek 2019 son..
    15. ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan..
    16. Yaşlı hastanın yardımına jandarma..
    17. Galatasaray'dan Türk futbolunu..
    18. İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!..
    19. Ortadoğu’da hakim güç Türkiye olacaktır
    20. Cumhur İttifakı milli bekâmızın..
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!