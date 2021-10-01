Ronaldo ve takım arkadaşı çarpılmışa döndü

Oyunlar grafikleriyle var oluyor. Öyle ki futbol oyunlarında bu grafikler, detaylı yüz hatları ve kontroller gibi pek çok detay önemli hale geliyor. Kısa süre önce Steam üzerinden oyunseverlere sunulan eFootboll 2022 ‘ezici derecede olumsuz’ yorumlara sahne oldu.



Konami imzalı olarak piyasaya sunulan eFootball 2022, Steam’de yerini aldı. Kısa süre içinde olumsuz yorumlarla dolan oyunun sayfası, özellikle yetersiz grafikleriyle eleştiri oklarının hedefinde. Futbolcuların oyunlardaki karakter modellemelerinin tanınmayacak derecede kötü olması oyunu ‘en kötü futbol oyunu’ olarak tanımlanmasına neden oldu.

Nefret edildi

Oynaması ücretsiz olan oyun, 29 Eylül 2021 tarihinde platforma geldiği andan itibaren sosyal medyanın gündeminde geniş yer buldu. Öte yandan oyuncu değerlendirmelerine göre sıralama yapan Steam 250 sitesinde bu yeni oyun da yerini aldı. En kötü 100 oyun arasında ”eFootball 2022’nin” yüzde 8’lik puanla birinci sırada yer aldığı aktarıldı. eFootball 2022’nin kapak fotoğrafındaki Messi ile oyunun içindeki Messi görünümünün çok farklı olması oyuna yönlendirilen eleştirilerden yalnızca biri olurken birçok kişi 'Futbolcular çarpılmışa dönmüş' yorumları yaptı.