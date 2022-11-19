Ronaldo ve Messi'nin ortak paylaşımı
Gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösterilen iki isim; Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, Dünya Kupası öncesi birlikte poz verdikleri bir reklam fotoğrafını aynı anda paylaştı. Paylaşımlar milyondan fazla beğeni aldı.
Dünya’nın en yetenekli futbolcuları olarak görülen Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, Instagram hesaplarından eş zamanlı olarak aynı fotoğrafı paylaştı.
Bir sandık markasının reklamı için fotoğraf çekilen ikili, ilk kez sosyal medyada birlikte yer aldıkları bir fotoğraf paylaştı.
Söz konusu fotoğrafa kısa sürede milyonlarca beğeni geldi.