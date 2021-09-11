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Spor Ronaldo tedavisi olmayan hastalığa yakalandı! Yıllar sonra açıklandı
Spor

Ronaldo tedavisi olmayan hastalığa yakalandı! Yıllar sonra açıklandı

Yıllar sonra Manchester United'a dönen ve bugün ilk maçına çıkacak olan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun dizinde 6 senedir "tendinozis iltihabı" olduğu, bu hastalık yüzünden bazı maçları yarıda bıraktığı belirtildi. Söz konusu hastalığın belli bir tedavisinin olmadığı, bazı yöntemlerle acının dindirilebildiği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 15:31:00 -
Ronaldo tedavisi olmayan hastalığa yakalandı! Yıllar sonra açıklandı

Manchester United'a duygusal bir dönüş yapan Cristiano Ronaldo, 36 yaşında sınırları zorlamaya devam ediyor. Gelmiş geçmiş en büyük futbolculardan olan Ronaldo, aynı zamanda sağlığını da ciddi şekilde ateşe atıyor.

Daily Star'ın haberine göre; 2014 yılında Ronaldo'ya 'garanti tedavisi olmayan' tendinozis teşhisi koyuluyor. Diz iltihabı şeklinde tanımlanan bu rahatsızlık, sürekli ağrı hissetmeye, esneklik kaybına, tendonları yaralamaya neden oluyor. Ancak sezonda neredeyse 60 civarı maça çıkan Ronaldo, sağlığına uzun vadede meydan okuyor.

Ronaldo teşhisin koyulduğu dönemde, "Acıyla yaşamayı öğrenir ve ona dayanacak psikolojik güce sahip olursun. Acıya dayanabilirim. Çünkü daha güçlü bir birey yapar bu beni. Belki acıyı hissetmeseydim, bu kadar iyi olmazdım" ifadelerini kullanıyor.

Cristiano Ronaldo, bu rahatsızlığından dolayı yaşantısına ekstra dikkat ediyor. Sürekli dinlenmesi gerekiyor. Bilindiği gibi Ronaldo da bunu en iyi yapanlardan. Hayatını tamamen futbola adamış bir sporcu.

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