Ronaldo son noktayı koydu!

Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki bir sonraki adım merakla bekleniyor. 37 yaşındaki yıldız oyuncunun takım arkadaşlarının ayrılması için yönetime talepte bulunduğu iddia edilirken, Ronaldo ödül töreninde açıklamalarda bulundu.

37 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo geçtiğimiz sezon Manchester United'a büyük umutlarla geri dönerken, gösterdiği performans, Kırmızı Şeytanlar için yeterli olmadı. Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nden uzak kaldı. 37 yaşındaki futbolcu ise 38 karşılaşmada oynadı. Cristiano Ronaldo bu süreçte rakip fileleri 24 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.

Premier Lig'de şampiyonluk hedefiyle ilerleyen köklü kulüp Manchester United, çıktığı 6 lig maçında 4 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Manchester United son 4 maçını kaybetmedi ve seriye bağladı ve ligdeki puanını 12 ye yükseltti. ManU Premier Lig tablosunda 5. sırada yerini koruyor.

Yaşanan problemler sonrası takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cristiano Ronaldo için Suudi Arabistan'ın Al Hilal Kulübü iki yıllığına toplamda 242 milyon Euro'luk teklifte bulunulmuş ancak, CNN Portekiz televizyonu ünlü oyuncunun bu teklifi reddettiğini söyledi.

Sezon boyunca haftalık 2 milyon Euro'ya denk gelen teklifi kabul etmediği belirtilen Ronaldo'nun Atletico Madrid, Sporting Lizbon, Napoli, İnter ve Milan gibi kulüplerin de tekliflerini geri çevirdiği Avrupa basınında iddia edilmişti.

Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nın Portekiz ile katılacağı son turnuva olmayacağını açıkladı. Portekiz Futbol Federasyonu'nun düzenlediği ödül töreninde konuşan Ronaldo, hedefinin EURO 2024'te oynamak olduğunu söyledi. Ronaldo gecede Portekiz Futbol Federasyonu tarafından milli takımda en çok gol atan oyuncu ödülünü aldı. Ülkesinde 10 kez yılın oyuncusu seçilen yıldız oyuncu, yaptığı konuşma esnasında hedeflerinden de bahsetti. "Henüz Milli Takım'ı bırakmak istemediğimi söylemeliyim. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda takımın bir parçası olarak kariyerime devam etmek istiyorum. Kariyerimde önemli yeri olan herkese teşekkür ederim"

EURO 2024'te katılması halinde 39 yaşında olacak olan Ronaldo bugüne kadar milli takımda 189 kez forma giydi. Dünya yıldızı 117 gol atarak rekorlaro alt üst etti.

Manchester United'da takımdaki futbolcular, Cristiano Ronaldo'nun ocak ayında gönderilmesi için tüm şartların zorlanmasını istiyor. Daily Mail'in haberine göre futbolcular, Portekizli futbolcunun takımdan ayrılmak için hala istekli olduğunu düşünüyor.