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Spor Ronaldo, Müslümanların gönlünü fethetti
Spor

Ronaldo, Müslümanların gönlünü fethetti

Yeniakit Publisher
2023-05-24 01:11:00 -
Ronaldo, Müslümanların gönlünü fethetti

Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da top koşturan Cristiano Ronaldo, attığı gol sonrası secdeye gitti. Başarılı oyuncunun bu hareketi çok konuşuldu.

Ligdeki 28. hafta maçında Al-Nassr ile Al-Shabab takımları, başkent Riyad'da kozlarını paylaştı. Al Nassr'ın kaptanı Ronaldo, takımını 3-2 öne geçiren golden sonra secdeye gitti.

Arkadaşları alkışladı

Ağlara giden gol sonrası neredeyse tüm takım, rakip kale önünde golün coşkusunu yaşarken, takım arkadaşları Ronaldo'nun secde etmesine alkışla karşılık verdi. O anlar izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.

Performansı üst düzeyde

Çoğu futbolsever tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Ronaldo, transfer olduğu Al Nassr takımında da istatistiki açıdan üst düzeyde. Bu sezon takımıyla ligde 15 ve kupada 1 olmak üzere toplam 16 maça çıkan yıldız oyuncu 14 gol ve 2 asist yaparak takımının skor yükünü üstlendi.

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