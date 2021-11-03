Ronaldo Manchester United'ı ipten aldı
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarında 8 maç oynandı. Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, takımını ipten aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında E, F, G ve H gruplarında toplam 8 karşılaşma tamamlandı.
Ronaldo Manchester United'ı ipten aldı
Atalanta deplasmanında 2-2 berabere kalan İngiliz ekibi Manchester United, Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun golleriyle karşılaşmadan 1 puan ile ayrıldı.
Sonuçlar şöyle:
Malmö 0-1 Chelsea
Wolfsburg 2-1 Salzburg
Villarreal 2-0 Young Boys
Juventus 4-2 Zenit
Bayern Münih 5-2 Benfica
Sevilla 1-2 Lille
Dinamo Kiev 0-1 Barcelona
Atalanta 2-2 Manchester United