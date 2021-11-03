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Spor Ronaldo Manchester United'ı ipten aldı
Spor

Ronaldo Manchester United'ı ipten aldı

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarında 8 maç oynandı. Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, takımını ipten aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 02:07:00 -
Ronaldo Manchester United'ı ipten aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında E, F, G ve H gruplarında toplam 8 karşılaşma tamamlandı.

Ronaldo Manchester United'ı ipten aldı

Atalanta deplasmanında 2-2 berabere kalan İngiliz ekibi Manchester United, Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun golleriyle karşılaşmadan 1 puan ile ayrıldı.

Sonuçlar şöyle:

Malmö 0-1 Chelsea

Wolfsburg 2-1 Salzburg

Villarreal 2-0 Young Boys

Juventus 4-2 Zenit

Bayern Münih 5-2 Benfica

Sevilla 1-2 Lille

Dinamo Kiev 0-1 Barcelona

Atalanta 2-2 Manchester United

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