  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ronaldo maçı bırakıp kavga etti! Sahayı ringe çevirdiler
Spor

Ronaldo maçı bırakıp kavga etti! Sahayı ringe çevirdiler

Aston Villa'nın Manchester United'ı 3-1 yendiği mücadeleye Cristiano Ronaldo ile Tyrone Mings'in adeta güreşir gibi yaka paça kavga etmesi sosyal medyada büyük ses getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 01:02:00 -
Ronaldo maçı bırakıp kavga etti! Sahayı ringe çevirdiler

Premier Lig'in 15. haftasında Aston Villa, sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti. Mücadeleye Cristiano Ronaldo'nun karıştığı kavga damga vurdu.

Saha ortasında güreştiler

Karşılaşma 3-1 Aston Villa'nın üstünlüğü ile devam ederken Cristiano Ronaldo ile Tyrone Mings'in bir pozisyonda birbirlerine girmesi maçın önüne geçti. Manchester United'ın kenar ortası yapacağı sırada Ronaldo'yu engellemek isteyen Mings bir anda kendisini Portekizli yıldızla güreşirken buldu.

Ronaldo ayakta kaldı

Boğuşma sonunda Ronaldo, Mings'i yere düşürürken kendisi ayakta kaldı. Diğer futbolcuların ikilinin yanına gitmesiyle olay çok büyümeden sona erdi. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Ronaldo balonu fos çıktı! İlk ağızdan açıklama geldi...
Ronaldo balonu fos çıktı! İlk ağızdan açıklama geldi...

Spor

Ronaldo balonu fos çıktı! İlk ağızdan açıklama geldi...

Ronaldo'ya kafasını karıştıracak teklif! İşte yeni takım
Ronaldo'ya kafasını karıştıracak teklif! İşte yeni takım

Spor

Ronaldo'ya kafasını karıştıracak teklif! İşte yeni takım

Başkan Erdoğan'dan Ronaldo'yu üzecek açıklama!
Başkan Erdoğan'dan Ronaldo'yu üzecek açıklama!

Spor

Başkan Erdoğan'dan Ronaldo'yu üzecek açıklama!

Ronaldo hakkında sürpriz açıklama!
Ronaldo hakkında sürpriz açıklama!

Spor

Ronaldo hakkında sürpriz açıklama!

Diego Simeone, Ronaldo hakkında ilk kez konuştu!
Diego Simeone, Ronaldo hakkında ilk kez konuştu!

Spor

Diego Simeone, Ronaldo hakkında ilk kez konuştu!

Ronaldo sonunda bunu da yaptı!
Ronaldo sonunda bunu da yaptı!

Spor

Ronaldo sonunda bunu da yaptı!

Futbol dünyasını sarsan Ronaldo kararı
Futbol dünyasını sarsan Ronaldo kararı

Spor

Futbol dünyasını sarsan Ronaldo kararı

Cristiano Ronaldo neden kadro dışı bırakıldı? İşte kadro dışı kalma sebebi..
Cristiano Ronaldo neden kadro dışı bırakıldı? İşte kadro dışı kalma sebebi..

Spor

Cristiano Ronaldo neden kadro dışı bırakıldı? İşte kadro dışı kalma sebebi..

Ve Galatasaray, Ronaldo'yu açıkladı!
Ve Galatasaray, Ronaldo'yu açıkladı!

Spor

Ve Galatasaray, Ronaldo'yu açıkladı!

Sen ne yaptın Cristiano Ronaldo!
Sen ne yaptın Cristiano Ronaldo!

Spor

Sen ne yaptın Cristiano Ronaldo!

Ronaldo golle geri döndü
Ronaldo golle geri döndü

Spor

Ronaldo golle geri döndü

Ronaldo geri mi dönüyor? İşte yeni takımı...
Ronaldo geri mi dönüyor? İşte yeni takımı...

Spor

Ronaldo geri mi dönüyor? İşte yeni takımı...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23