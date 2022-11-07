Ronaldo maçı bırakıp kavga etti! Sahayı ringe çevirdiler

Premier Lig'in 15. haftasında Aston Villa, sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti. Mücadeleye Cristiano Ronaldo'nun karıştığı kavga damga vurdu.

Saha ortasında güreştiler

Karşılaşma 3-1 Aston Villa'nın üstünlüğü ile devam ederken Cristiano Ronaldo ile Tyrone Mings'in bir pozisyonda birbirlerine girmesi maçın önüne geçti. Manchester United'ın kenar ortası yapacağı sırada Ronaldo'yu engellemek isteyen Mings bir anda kendisini Portekizli yıldızla güreşirken buldu.

Ronaldo ayakta kaldı

Boğuşma sonunda Ronaldo, Mings'i yere düşürürken kendisi ayakta kaldı. Diğer futbolcuların ikilinin yanına gitmesiyle olay çok büyümeden sona erdi. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.