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Spor Ronaldo kararını dünyaya ilan etti! Araplar bayram edecek
Spor

Ronaldo kararını dünyaya ilan etti! Araplar bayram edecek

Yeniakit Publisher
2023-06-10 20:25:00 -
Ronaldo kararını dünyaya ilan etti! Araplar bayram edecek

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr forması giyinen yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, takımında kalmaya devam edeceğini duyurdu.

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr forması giyinen yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan Ligi'nin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ama hala gelişmek için birçok fırsatımız var. Bence lig iyi ve rekabetçi. Çok iyi takımlar ve oyuncular var. Altyapının biraz daha geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hakemler ve VAR sistemi de biraz da hızlı olmalı. Bence gelişmesi gereken başka küçük şeyler de var ama ben burada mutluyum. Suudi Arabistan'da devam etmek istiyorum, burada devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Avrupa'ya dönmüyor

Cristiano Ronaldo için, Alman ekibi Bayern Münih'in kendisine yaptığı teklifini kabul ettiği ve Avrupa'ya tekrar döneceği konuşuluyordu. Portekizli yıldız isim ise yaptığı açıklama ile bu iddialara son vermiş oldu.

Bu seneki performansı

Başarılı oyuncu Cristiano Ronaldo, Al Nassr'da tüm kulvarlarda 19 maça çıktı ve 14 gol attı ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.
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