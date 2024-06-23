Ronaldo ile Arda arasındaki diyalog ortaya çıktı

Dün Portekiz maçında ilk 11'de yer almayan Arda Güler, 70. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella, yıldız oyuncuya ilk 11'de yer vermemesi hakkında sorulan soruya; "Arda Güler ve İsmail Yüksek tercihleri hakkında konuşan Montella, "İsmail bir sakatlıktan geliyor. 90 dakikayı çıkaracak durumda değil. 45 dakika oynamak ile 90 dakika oynamak aynı şeyler değil. Arda yorgundu. Kullanmak istemedik çünkü sakatlık riski vardı. Oyuna alırken bile acaba almasam mı diye düşündüm ama 3-0'da bir gol bulursak onunla, değiştirebiliriz belki skoru dedik." şeklinde yanıt verdi.

Hakemin son düdüğünün ardından iki takım oyuncuları birbirlerini tebrik ederken Arda Güler de formasını giydiği Real Madrid'in efsane isimlerinden Cristiano Ronaldo'ya yöneldi. Hakemin yanına doğru hareketlenen Portekizli süperstar genç oyuncuyu fark etmedi.

Ancak, İspanyol basını daha sonra 39 yaşındaki yıldızın Arda Güler ile konuştuğunu yazdı.

Defenca Central'de yer alan haberde, Cristiano Ronaldo'nun Arda Güler'e, "Real Madrid'de sahaya her zaman her şeyi kazanmak için çıkarsınız, bu ruhun hala aynı olduğunu görüyorum..." dediği iddia edildi.

Haberde ayrıca şu ifadeler kullanıldı; "Cristiano ile sohbet etmek Arda'yı çok heyecanlandırdı çünkü futbol dünyasında ve özellikle Real Madrid'de başardığı her şey ile onu her zaman idollerinden biri olarak kabul etti."

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