Ronaldo geri mi dönüyor? İşte yeni takımı...

Manchester United'da yaz transfer döneminden beri sıkıntılı günler geçiren Cristino Ronaldo konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Portekizli yıldızın son hamlesi dikkat çekti ve kafalarda soru işareti bıraktı.

Manchester United'dan yaz Transfer döneminde ayrılmak isteyen ancak beklediği teklifleri alamayan Cristiano Ronaldo için ortaya yeni iddialar çıkmaya devam ediyor.

Manchester United'ın Tottenham'ı 2-1 mağlup ettiği maçta yedek kalan, Erik ten Hag'ın açıklamasına göre son dakikalarda oyuna girmeyi reddeden ve maç bitmeden sahatı terk eden Cristiano Ronaldo kadro dışı bırakılmıştı.

Hürriyet'e göre; kadro dışı kararının açıklanmasının ardından konuşan Erik Ten Hag; "Sezon öncesindeki Vallecano maçından sonra Ronaldo'ya yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledim. Ancak, bunu sadece Ronaldo'ya değil tüm takıma söyledim. Bu ikinci kez oldu ve bir sonucu olmalıydı. Chelsea maçında Ronaldo oynayamayacak. Cristiano Ronaldo hala önemli bir oyuncumuz. Ronaldo'nun yaptığı davranışın bir sonucu olacaktı. Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi. Bu takım içindeki herkes, davranışlarından sorumludur. Birlikte yaşayıp birlikte oynadığınızda sonuçlar gelecektir. Futbol bir takım sporudur." demişti.

Sonrasında Portekizli yıldız affedildi. UEFA Avrupa Ligi'nde Sheriff ile karşılaşacak olan Manchester United'da affedilen Ronaldo takımla birlikte çalışmaya katıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sheriff maçında yeniden şans bulan Ronaldo, 90 dakika sahada kalmış ve 81. dakikada ağları sarsmıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından İngiliz basınında yeni bir iddia ortaya atıldı. Son günlerde Sporting'e geri dönebileceği konuşulan Ronaldo'nun, Portekiz'den yeni bir ev aldığı belirtildi.

Cristiano Ronaldo'nun Lizbon'un en pahalı evine 18 milyon sterlinlik yatırım yaptığı ve mülkün 2023 yılında hazır olacağı kaydedildi. Üç katlı malinede 2 bin 720 metrekarelik yaşam alanı olacağı ve yüzme havuzunun da yer aldığı 544 metrekarelik açık alanı bulunacağı bilgisi verildi.

'GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYOR'

Manchester United'da mutsuz olan Ronaldo'nun, bu yatırımı Portekiz'e dönmek için yapmış olma ihtimalinin bir hayli güçlü olduğu da vurgulandı. Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim, konuyla ilgili "Ronaldo üst düzey bir oyuncu. Herkes onun geri dönmesini hayal ediyor ancak şu anki maaşını ödeyecek durumumuz yok" şeklinde konuşmuştu.



