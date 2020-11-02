Ronaldo dönünce Juventus moral buldu
Koronavirüs karantina süresini dolduran Cristiano Ronaldo'nun sonradan oyuna girip iki gol attığı maçta Juventus, Spezia deplasmanından 4-1'lik zaferle çıktı.
İtalya Serie A'da son üç maçından beraberlikle ayrılan Juventus, Spezia deplasmanında kendini buldu. Torino ekibi 4-1 kazanırken karantina süresini dolduran Ronaldo sonradan girip maça damga vurdu.
Juventus, Spezia deplasmanında 14. dakikada Alvaro Morata'nın golüyle 1-0 öne geçti. 32. dakikada Spezia, Tommaso Pobega ile 1-1'lik beraberliği yakaladı.
İlk yarı 1-1 sona ererken Cristiano Ronaldo 56. dakikada Paulo Dybala'nın yerine oyuna girdi. Portekizli yıldız oyuna girdikten yalnızca 2 dakika sonra golle buluştu ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.
67. dakikada Adrien Rabiot, Juventus'un üçüncü golüne imza atarken 76. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Ronaldo skoru tayin etti ve Juventus sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Spezia maçına sonradan girip iki gol kaydeden Ronaldo, corona virüs nedeniyle en son 4 Ekim'deki Napoli maçında forma giymişti.
Galibiyet hasretini noktalayan Juventus puanını 9'a çıkarırken Spezia ise 5 puanda kaldı.