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Spor Ronaldo dönünce Juventus moral buldu
Spor

Ronaldo dönünce Juventus moral buldu

Koronavirüs karantina süresini dolduran Cristiano Ronaldo'nun sonradan oyuna girip iki gol attığı maçta Juventus, Spezia deplasmanından 4-1'lik zaferle çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 02:27:00 -
Ronaldo dönünce Juventus moral buldu

İtalya Serie A'da son üç maçından beraberlikle ayrılan Juventus, Spezia deplasmanında kendini buldu. Torino ekibi 4-1 kazanırken karantina süresini dolduran Ronaldo sonradan girip maça damga vurdu.

Juventus, Spezia deplasmanında 14. dakikada Alvaro Morata'nın golüyle 1-0 öne geçti. 32. dakikada Spezia, Tommaso Pobega ile 1-1'lik beraberliği yakaladı.

İlk yarı 1-1 sona ererken Cristiano Ronaldo 56. dakikada Paulo Dybala'nın yerine oyuna girdi. Portekizli yıldız oyuna girdikten yalnızca 2 dakika sonra golle buluştu ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

67. dakikada Adrien Rabiot, Juventus'un üçüncü golüne imza atarken 76. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Ronaldo skoru tayin etti ve Juventus sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Spezia maçına sonradan girip iki gol kaydeden Ronaldo, corona virüs nedeniyle en son 4 Ekim'deki Napoli maçında forma giymişti.

Galibiyet hasretini noktalayan Juventus puanını 9'a çıkarırken Spezia ise 5 puanda kaldı.

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