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Ekonomi Ronaldo, Coca Cola'ya büyük darbe indirdi! Bu hareket bakın kaç milyar dolara mal oldu
Ekonomi

Ronaldo, Coca Cola'ya büyük darbe indirdi! Bu hareket bakın kaç milyar dolara mal oldu

Cristiano Ronaldo'nun Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısındaki 'kola içmeyin' tepkisi, Coca-Cola'ya 4 milyar dolara mal oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 22:37:00 - 2021-06-16 22:46:05

Cristiano Ronaldo, gazlı içeceklere karşı tutumuyla bilinirken, Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısındaki hareketiyle bir anda gündem oldu.

Önünde bulunan turnuvanın sponsorlarından Coca Cola'nın iki şişesini kenara alan Cristiano Ronaldo, "Su için" dedi.

Ronaldo'nun mesajı açıktı ve bu sözler sosyal medyada bir anda viral oldu. Bunun etkisi finansal alanda da kendini gösterdi. 

4 milyar dolar değer kaybetti

Coca Cola'nın hisseleri 56.10'dan 55.22 dolara düştü. Bunun anlamı ise 242 milyar dolarlık hisselerin 238 milyar dolara gerilemesiydi.

Kısacası ünlü içecek firmasının hisseleri yaklaşık 4 milyar dolar değer kaybetti.

Daha önce de karşı olduğunu açıklamıştı

Ronalda, daha önce de gazlı içeceklere karşı olduğu yönünde açıklama yapmıştı. Ronaldo, istememesine karşın oğlunun Coca Cola ve Fanta içtiğini, cips yediğini söylemiş ve onu bu alışkanlıklarından vazgeçirmeye çalıştığını açıklamıştı.

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Yorumlar

Bozok

Koç gibi aslan Ronaldo helalin var bee.
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Mustafa

Beter olun
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