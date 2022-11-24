Ronaldo bu hallere mi düşecekti! Dünya Kupası maçı öncesi gözyaşlarını tutamadı
Manchester United'la sözleşmesini feshettikten sonra ilk kez Portekiz-Gana maçında görülen Ronaldo, milli marş sırasında duygusal anlar yaşadı. Kulüpsüz kalan Cristiano Ronaldo'nun duygusal anı hayranlarını üzdü.
Cristiano Ronaldo, Portekiz-Gana maçı öncesi duygusal anlar yaşadı.
Portekiz'le Dünya Kupası'nda olan 37 yaşındaki yıldız, Manchester United'la mukavelesini feshettikten sonra ilk kez görüldü.
Zor anlar
Cristiano Ronaldo, milli marş okunurken gözyaşı dökmeye başladı. Hayli duygulu gözüken Portekizli yıldızın o görüntüsü hayranlarını üzdü.
Takımı yok
Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nı kulüpsüz olarak geçiriyor. Portekizli yıldızın aylardır yaşadığı sıkıntılara bu durum da eklenince duygusal patlama kaçınılmaz oldu.