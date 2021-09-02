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Spor Ronaldo bir rekor daha kırdı
Spor

Ronaldo bir rekor daha kırdı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Portekiz, 1-0 geri düştüğü maçta İrlanda'yı 2-1'lik skorla devirdi. Portekiz'in yıldızı Ronaldo, bir penaltı atışından yararlanamamasına karşın takımının iki golünü de atarak yeni bir rekorun sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 01:18:00 -
Ronaldo bir rekor daha kırdı

A Grubu'nda Portekiz, sahasında İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-1 yendi. Portekiz'de Ronaldo, 15. dakikada bir penaltı atışından yararlanamazken; konuk ekip, John Egan'ın 45'teki golüyle 1-0 öne geçti.

Maç böyle bitecek derken 89'da Cristiano Ronaldo, sahneye çıktı ve skoru 1-1 yaptı. Maçta son sözü yine Cristiano Ronaldo söyledi ve Portekiz maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Ronaldo'dan bir rekor daha

Attığı iki golle ülkesine galibiyeti getiren ve milli takım kariyerinde 111 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, İranlı eski futbolcu Ali Daei'yi geride bırakarak "milli formayla en çok gol atan oyuncu" rekorunu kırdı.

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