Ronaldo Belçika maçından sonra ne söyledi? Ronaldo EURO 2020 rekor

Portekiz Milli Takımı’nın önemli isimlerinden olan Ronaldo bir kez daha gündeme geldi. Peki, Ronaldo Belçika maçının ardından ne söyledi?

Ronaldo Belçika maçından sonra ne söyledi?

İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan son 16 turu mücadelesinde Belçika ile son şampiyon Portekiz karşılaştı.

42. dakikada Belçika golü buldu. Thorgan Hazard, ceza sahasının dışında kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşmayı 1-0 kazanan Belçika, çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu. İki takım arasındaki çeyrek final maçı, 2 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de Almanya'nın Münih şehrinde oynanacak.

Maçın ardından Ronalda, Belçika kalecisinin yanına gitti. Ronaldo da maçtan sonra eski takım arkadaşı Courtois'yı tebrik etti. Ronaldo eski arkadaşına esprili şekilde, "Çok şanslısınız ha! Bugün top kaleye girmek istemedi. İyi şanslar adamım" sözleriyle takıldı.

Öte yandan Ronaldo'nun turnuva boyunca kullandığı tekmeliklerde çocuklarının annesi olan Georgina Rodriguez ile fotoğrafının yer alması dikkatleri çekti.

Ronaldo EURO 2020 rekor

Ronaldo, EURO 2020'de hayalini kurduğu rekorlara imza attı. Portekiz'in turnuvadan elenmesine rağmen Ronaldo çıktığı maçlarda rekor kırdı.

Euro 2020 ile birlikte 5.kez Avrupa Şampiyonası finallerinde boy gösteren Cristiano Ronaldo, toplamda 14 gole ulaştı ve Michel Platini ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu. Euro 1984'te 9 gol atıp rekor kıran Platini dışında Ronaldo 9 golle turnuvaya gelmişti. Portekizli yıldız attığı 5 golle kırılması güç bir noktaya rekorunu taşıdı.